المشير خليفة حفتر يوجه بالاستجابة لكل مطالب بعثة المنتخب السوداني في مدينة بنغازي

متابعات: السوداني

رحب الفريق خيري التميمي، مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ببعثة المنتخب الوطني السوداني في مدينة بنغازي، بعد أن اختار الاتحاد السوداني لكرة القدم ملعب شهداء بنينا كملعب افتراضي لمبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال إعلام الاتحاد العام لكرة القدم، إنّ الفريق التميمي نقل تحايا القائد الليبي خليفة حفتر للأشقاء في البعثة السودانية، مؤكداً أنهم في وطنهم ودارهم، متمنياً لهم التوفيق والنصر المؤزر في مباراتي توغو والكونغو الديمقراطية.

وأشار التميمي إلى أن اختيار الأشقاء السودانيين اللعب في بنغازي دليل على عمق ومتانة العلاقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن المنتخب السوداني سيلعب في بنغازي وكأنه يلعب في أرضه ووسط جماهيره، مناشداً الجماهير الليبية بضرورة الوقفة القوية والصلبة خلف المنتخب السوداني في مباراتي توغو والكونغو، بعد أن اختار السودان ليبيا لأنه يضمن مناصرة الأشقاء له، مؤكداً أن اختيار السودان اللعب في بنغازي دون غيرها يعني لهم الكثير ويؤكد عمق ومتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وكشف التميمي إلى أنهم وجهوا الاتحاد الرياضي العسكري الليبي بضرورة الاستجابة لكل مطالب البعثة السودانية حتى يتمكن المنتخب من إنجاز مهامه على أكمل وجه.

وكان الفريق خيري التميمي، على تواصل مستمر مع بعثة المنتخب السوداني بواسطة الاتحاد الرياضي العسكري والاتحاد الليبي لكرة القدم وقنصلية السودان العامة ببنغازي والرابطة القومية الرياضية للاطمئنان على أحوالها.