صن داونز الجنوب أفريقي يُتوّج ببطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة (2 – 0)

نجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز ببطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في إياب نهائي الدوري الأفريقي على ملعب، لوفتوس فيرسفيلد، ببريتوريا في جنوب أفريقيا.

ونجح بيتر شالوليلي في تسجيل هدف التقدم لفريق صن داونز داخل شباك الوداد في الدقيقة 45+3 من عُمر الوقت الضائع بالشوط الأول للمباراة.

وسجل أوبري موديبا الهدف الثاني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي أمام الوداد في الدقيقة 53 من أحداث الشوط الثاني.

وكان فريق صن داونز قد خسر 1 – 2 أمام الوداد في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي على المركب الرياضي محمد الخامس.