الحكومة السودانية تقرر إنهاء تفويض بعثة (يونيتامس) وإلغاء العمل باتفاقية مقر البعثة المبرمة مع حكومة ‎السودان في يوليو2021م

نيويورك: السوداني

قررت حكومة ‎السودان، إنهاء تفويض بعثة ‎يونيتامس وإلغاء العمل باتفاقية مقر البعثة المبرمة مع حكومة السودان في يوليو 2021م، ونقل ذلك مندوب السودان الدائم لدى ‎الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وأبلغ به ‎ مجلس الامن الدولي، في جلسة أمس.

تعميماً للفائدة تنشر (السوداني) مقتطفات من بيان السودان خلال إجتماع مجلس الأمن عن الوضع في السودان ونشاط بعثة (يونتامس)

كما تعلمون، فإن قرار مجلس الأمن رقم (2524) المنشئ لبعثة يونيتامس أُتخذ نتيجة انخراط إيجابي بين السودان والأمم المتحدة وجهد توافقي، ذلك بناءً على رسالة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الي الأمين العام للأمم المتحدة في السابع والعشرين من فبراير 2020م وفقاً لاهتمامات الحكومة خلال فترة الانتقال. لذا استبشرنا بتجاوب والتزام الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن وأسرة الأمم المتحدة وتقديرهم عظمة التحول السياسي والتغيير الذي حدث في السودان.

بيد أن أداء البعثة في تنفيذ تلك الأهداف المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كان مخيباً للآمال. نقل السودان مراراً ملاحظاته وموقفه حول أداء البعثة في اجتماعات مجلس الأمن ذات الصلة، كما طالبت الحكومة السودانية بإجراء مراجعة استراتيجية لعمل البعثة من أجل تقويم ما سبق من عملها واستشراف مهامها المستقبلية. فضلاً عن ذلك قام السيد وكيل وزارة الخارجية المكلف بزيارة إلى نيويورك في أبريل 2022م سلّم خلالها أعضاء مجلس الأمن وسكرتارية الأمم المتحدة ملاحظات السودان على أداء البعثة، إلى جانب خارطة طريق لتقويم مسار عملها. لكن المؤسف أن طبيعة عمل وإدارة البعثة لم يطرأ عليها أي تغيير رغم ذلك.

ومن المهم الإشارة إلى أن الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيراً جوهرياً في الظروف التي استدعت طلب إنشاء البعثة من جانب السودان. إن البعثة أصبحت لا تلبي تطلعات شعب وحكومة السودان، ولم تستجب لأولويات الانتقال السياسي بل وسعت لتنفيذ أجندة خارج تفويضها.

عليه، أرجو ان انقل لمجلسكم قرار حكومة السودان بالإنهاء الفوري لعمل بعثة يونتامس لأسباب موضحة في رسالة من السيد وزير خارجية السودان إلى الأمين العام اليوم.

وأودّ ان أؤكد لكم مواصلة حكومة السودان في الانخراط البناء مع الأمم المتحدة لما يخدم مصلحة السودان بشأن آلية مناسبة تلبي الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف التي يمر بها السودان، وسيقوم وفد سوداني رفيع بمقابلة الأمين العام وبعض أعضاء مجلس الأمن في الأسبوع المقبل لبلورة هذه الفكرة ومناقشة تفاصيلها على خلفية اجتماع السيد رئيس مجلس السيادة بالسيد الأمين العام على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في سبتمبر الماضي. ونذكّر هنا بالمبدأ الأصيل في نجاح آليات الأمم المتحدة وهو موافقة البلد المضيف.