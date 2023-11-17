(السُّوداني) تتحصّل على تفاصيل جديدة من الأمم المتحدة حول موعد إنهاء تفويض (يونيتامس) وتعيين لعمامرة

السوداني: (خاص)

قالت شيرين يسن، الموظفة في مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في إجابتها حول سؤال (السُّوداني)، مساء اليوم، هل ستستجيب الأمم المتحدة لطلب السودان بإنهاء تفويض يونيتامس في السودان؟: “إنّ مجلس الأمن هو الذي ينظر في تعيين أو إنهاء مهام أي بعثة من البعثات، وسيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن في بداية شهر ديسمبر، إذا لم يتغيّر التاريخ”.

وأوضحت شيرين لـ(السُّوداني)، أنّ السيد رمطان لعمامرة سيكون المبعوث الشخصي للأمين العام، وستتركّز مهامه في التواصل مع الأطراف في الإقليم، وسنصدر بياناً رسمياً بشأن تعيينه ربما لاحقاً اليوم.

وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، إن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المُقبلة.