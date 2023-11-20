الخارجية تُجدِّد مطالبتها بتصنيف مليشيا الدعم السريعة جماعة إرهابية

بورتسودان: السوداني

جدّدت وزارة الخارجية السودانية، مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يتم تخطي مرحلة بيانات الإدانة لمليشيا الدعم السريع، وتصنيفها جماعة إرهابية، نسبةً للفظائع التي ارتكبتها المليشيا في طول البلاد وعرضها.

وقالت الخارجية في بيان لها: “نُرحِّب بالإدانات الدولية المتتالية لفظائع المليشيا المُتمرِّدة المستمرة، خاصةً في ولاية غرب دارفور، ومن ضمنها إدانات صادرة من الاتّحاد الأوروبي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبيان مشترك لحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، إلى جانب شهادات مُوثّقَـة وصادمة نقلتها أجهزة الإعلام الدولية مثل شبكة السي سي إن، صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وورلد إستريت جورنال لضحايا التطهير العرقي والفظائع التي تمارسها المليشيا”.

وأضافت: “عبر بيان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر يوم 17 نوفمبر عن الصدمة إزاء التقارير وإفادات الشهود، بأنّ مليشيا الجنجويد المتمردة والمليشيات المتحالفة معها قد نفّذت هجمات وعمليات قتل جماعي قائم على دوافع عرقية، راح ضحيتها مئات المدنيين من قبيلة المساليت، حيث تم إعدام العديد من الضحايا بشكل فوري أو حرقهم أحياءً.. كما أشار البيان كذلك إلى الفظائع الأخرى التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك التعذيب وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في معسكر النازحين في أدرمتا وفي المنازل أيضاً، وتعذيب وقتل الفارين من النزاع والتنكيل بجثثهم وتركها في العراء، هذا بالإضافة إلى أعمال التدمير والحرق ونهب وسلب الممتلكات، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما جدد البيان نداء المفوض السامي فولكر تورك لقيادة المليشيا المتمردة بالكف فوراً عن القتل والعنف وخطاب الكراهية الذي يستهدف المدنيين بدوافع عرقية”.