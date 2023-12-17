الجيش: الأوضاع بولاية الجزيرة مستقرة وندعو المواطنين بعدم مُغادرة منازلهم

الخرطوم: السوداني

أكّدت القوات المسلحة، استقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة، ودعت المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم وعدم الالتفات للشائعات والأقلام المأجورة التي تدعو لتثبيط الهمم وإثارة الهلع بين الناس.

وأضاف بيانٌ للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله مساء اليوم: “نطمئن مواطنينا بأن الأوضاع في مدينة ود مدني مستقرة، وستبذل القوات المسلحة والشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة والمتطوعون والمستنفرون الغالي والنفيس، وستتضافر جهودهم في أداء الواجب الوطني المقدس لاستدامة هذا الاستقرار والحفاظ عليه، تسندها جهود المُخلصين من أبناء البلد من جميع فئات الشعب السوداني حتى القضاء على آخر متمرد وخائن وعميل بإذن الله تعالى”.

وأشار البيان إلى أن “مليشيا آل دقلو الإرهابية، قامت باستهداف قرى أبو قوتة وشرق الجزيرة ومحاولة استهداف مدينة ود مدني، وهي مناطق ليس بها أي أهداف عسكرية، مما يؤكد أنها تشن هذه الحرب على المواطن السوداني”.

وتابع البيان: “في الوقت الذي ترفع فيه مليشيا آل دقلو الإرهابية شعارات كذوبة تتضمن الديمقراطية ومحاربة دولة 56 وغيرها من شعارات، تشن هذه الحرب على المواطن السوداني في مسكنه ومأمنه وممتلكاته ونفسه قتلاً وترويعاً ونهباً للممتلكات الخاصة والعامة”.

وقال البيان: “نؤكد على استقرار الأوضاع وتصدي قواتنا للمتمردين واستمرارها في ضربهم وإيقاع الخسائر بهم بكل الوسائل المشروعة، لحين تخليص البلاد منهم وتحقيق النصر بإذن الله تعالى”.