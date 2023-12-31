حميدتي: مستعد للتفاوض غير المشروط لتحقيق السلام

الخرطوم: السوداني

أجرى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل قيلي، الذي يرأس الدورة الحالية لمنظمة “إيقاد”.

وقال حميدتي في تغريدة بحسابه في منصة اكس اليوم الأحد، إنه أكد خلال اللقاء التزامه التام بمخرجات القمة التي عقدها رؤساء المنظمة مؤخراً واستعداده للتفاوض غير المشروط لتحقيق السلام في السودان.

وأوضح أنه قدم شرحاً لقيلي حول تطورات الأوضاع في السودان على ضوء الحرب الجارية الآن، وطرح رؤيته لوقف القتال والوصول إلى حل شامل ينهي معاناة السودانيين.

وقال وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف، إن اللقاء بين الرئيس إسماعيل وقائد قوات الدعم السريع هدف لبلورة رؤية تساعد الأطراف في الوصول إلى وقف إطلاق النار في السودان، وفي إطار مساعي جيبوتي بصفتها رئيسة الإيقاد لإنهاء الحرب.