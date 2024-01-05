لجان مقاومة كرري: مُمارساتٌ مُمنهجةٌ من الجنجويد لتجويع المواطنين

الخرطوم: السوداني

قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري، إنّ “مليشيا الجنجويد” تقوم بممارسات ممنهجة لتجويع المواطنين في الفتيحاب وبانت.

وقال بيان للتنسيقية اليوم الجمعة، إنّ الأوضاع في محلية أم درمان مُخيفة وخطرة.. المواطنون في احياء بانت والعباسية وامتداد شارع الأربعين وصولاً إلى الفتيحاب وصالحة تحت حصار تام، بالإضافة إلى ذلك تقابلها ممارسات ممنهجة من الجنجويد لتجويع المواطنين، الذين لم يستطيعوا مغادرة المنطقة مما يزيد معاناتهم”.

وأضاف البيان: إنّ الثورات وبقية أحياء كرري تعاني من انقطاع تام للمياه بسبب تعطل محطة المنارة لأكثر من أسبوع، وتعاني عدة أحياء من العطش وانقطاع الكهرباء”.