(تقدم) تطلب لقاء الحلو وعبد الواحد والشيوعي والبعث لبحث إيقاف الحرب

الخرطوم: السوداني

أرسلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، خطابات للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل”، تطلب فيها اجتماعات مُباشرة وعاجلة لبحث سُبُل وقف وإنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تتصدّى لهذه المهمة.

وأكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أنها لن تدّخر جهداً من أجل وقف وإنهاء الحرب في البلاد، والتواصل مع كل القوى الثورية والوطنية الساعية لوقف الحرب والتحول المدني الديمقراطي، ستسارع الخُطى لطي هذه الصفحة الكئيبة من تاريخ بلادنا، ولاستشراف مستقبل أفضل للسودان تظلله قيم الوحدة والسلام والعدالة والحرية والرفاه لكل أبنائه وبناته.