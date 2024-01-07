وزير المالية يرأس اجتماع إعداد الرؤية الاقتصادية لما بعد الحرب

متابعات: السوداني

ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، الاجتماع الثاني للجنه إعداد رؤية اقتصادية لفترة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات بحضور أعضاء اللجنة من السادة الوزراء والفنيين والخبراء.

واطّلع الاجتماع على موقف الإعداد عبر محاور اللجنة المختلفة من رؤساء اللجان الفرعية كلاً على حدة، كما تم الاستماع لمحور التجارب في مجال إعادة الإعمار والتعويضات باستعراض تجارب بعض الدول المتقدمة والدول الإقليمية التي مرّت بحروب ونزاعات شبيهة، حيث تم تناول منهجيات العمل، وتناول الاجتماع تجارب “ألمانيا، المجر، جنوب أفريقيا، بولندا ورواندا وغيرها”، ويتوقّع أن تخرج اللجنة باستراتيجية ورؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة في مجالات التعافي الاقتصادي والخدمات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والشؤون الإنسانية والمصالحات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومشروعات إعادة الأعمال والتعويضات، بالإضافة إلى رؤية حول بناء الإنسان السوداني اجتماعياً وإدارياً وتربوياً وإعداده لمرحله ما بعد الحرب.