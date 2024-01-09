الجيش: مليشيا آل دقلو تضرم النيران في برج الساحل والصحراء وتُدمِّره بالكامل

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن مليشيا الدعم السريع قامت بتدمير مصرف الساحل والصحراء بالكامل.

وقال بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم الثلاثاء: “مُواصلةً لنهجها التدميري للمرافق العامة والخاصّة، واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد، أقدمت مليشيا آل دقلو الإرهابية ليلة أمس الاثنين الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤م على إضرام النار في برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم، مما أدّى إلى احتراقه بالكامل”.

وأشار البيان إلى توسع نطاق إنتهاكات المليشيا الإرهابية للقانون الدولي الإنساني منذ تمردها المشئوم، ليشمل كل أنواع جرائم الحرب ضد المدنيين والأعيان المحمية والمدنية، مما يستدعي تصنيفها من قِبل المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة إرهابية.