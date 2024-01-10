الشعبية جناح الحلو تشيد بنهج “تقدم” كآلية لمعالجة جذور المشكلة السودانية

متابعات: السوداني

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، إنها ترحب بالجلوس مع أي طرف أو جهة أو قوى ترغب في إنهاء معاناة السودانيين المستمرة منذ عهود بعيدة.

ونوهت إلى تلقيها دعوة رسمية من رئيس تنسيقية (تقدم) د. عبد الله حمدوك في الرابع من يناير الجاري، لعقد اجتماع عاجل معها وإجراء نقاش عميق حول سبل العمل المشترك بين قوى الثورة لوقف الحرب وتأسيس الدولة السودانية وتطوير تفاهمات في هذا السياق تمكن من العمل سوياً لبلوغ هذه الغايات.

واوضحت الشعبية، أنها تشيد بنهج “تقدم” كآلية لمعالجة جذور المشكلة السودانية. ونوهت إلى أنه وللوصول إلى “حل نهائي وشامل لحروب السودان”، لا بد من مناقشة المشكلات السودانية من جذورها.

ورأت الشعبية ـــ وفق بيانها أن تشمل أجندة النقاش – بالإضافة إلى الأجندة المذكورة في خطاب (تقدم)، قضايا الهوية الوطنية والوحدة الطوعية. قضية علاقة الدين بالدولة، لتحوُّل الديمقراطي، نظام الحكم، المشاكل الاقتصادية، والمحاسبة التاريخية والترتيبات الأمنية.