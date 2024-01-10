الناطق باسم الخارجية ينفي ما نُسب إليه بشأن عدم المُمانعة في عقد اتفاق مع قائد الدعم السريع 

القاهرة: السوداني

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أبوبكر الصديق ما نُسب إليه في قناة الجزيرة مباشر حول أن “القيادة السياسية والعسكرية في السودان ليس لديها مانع من عقد اتفاق مع قائد الدعم السريع”.

وقال في بيان صحفي: “هذا العنوان مختلق تماماً.. ولم يرد في حديثي أبداً، ولم أشر من قريب أو بعيد لعقد اتفاق مع قائد المليشيا، ولم استخدم عبارة قائد الدعم السريع، كل ما ذكرته أن السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، كان مستعداً لمقابلة قائد الدعم السريع يوم ٢٨ ديسمبر بجيبوتي بتسهيل من إيقاد، وتخلف قائد المليشيا لأسباب لا نعلمها حتب الآن”.

وأشار البيان إلى أنه ذكر أنّ تنفيذ إعلان جدة وإخلاء المُدن والانسحاب من الجزيرة لا بد أن تسبق أي محادثات، لأنّ ذلك هي الضمانة الوحيدة لتنفيد ما يُتّفق عليه”.