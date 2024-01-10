محامو الطوارئ يدين جرائم وانتهاكات الدعم السريع في المعيلق

الخرطوم: السوداني

قال محامو الطوارئ، إنّ قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها تجاه المدنيين الآمنين في قرى ومدن ولاية الجزيرة، حيث تجمّعت أرتالٌ من مركبات الدفع الرباعي واعتدت على المدنيين في مدينة المعيلق التابعة لمحلية الكاملين ولاية الجزيرة والخالية من أي مظاهر عسكرية.

وأضاف بيان لمحامي الطوارئ، أن القوة المُعتدية قامت بضرب المدنيين العُزّل بوابل من الرصاص نتج عنه مقتل “بابكر أبو خليف” وإصابة مدنيين آخرين.

وتابع البيان: “ندين هذا السلوك الذي تنتهجه قوات الدعم السريع بالتعدي غير المبرر على المدنيين ونهب ممتلكاتهم وتواجدهم داخل المدينة، مما يثير الرعب ويقلق أمن المدينة الخالية من أي مظهر عسكري”.

وذكر البيان بأنّ المدنيين والأعيان المدنية من الأشخاص والأشياء المحمية بموجب معاهدات جنيف، المؤسسة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومخالفتها، يمثل جريمة حرب تجعلكم عُرضةً للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.