وصول باخرة تقاوي للبلاد

بورتسودان: السوداني

شهدت مدينة بورتسودان صباح اليوم الأربعاء، في الميناء الشمالي، تفريغ أول باخرة تقاوي بطاطس تحمل 2042 طناً.

وقال وزير التجارة والتموين المكلف، الفاتح عبد الله يوسف في تصريح صحفي، إنّ حركة الصادرات والواردات تنساب بصورة طبيعية، وفقاً للإجراءات المتبعة من قِبل الجهات المُختصة، موضحاً أنّ الوزارة وضعت ضوابط حتى ينعم المواطن باستقرار في انسياب السلع الأساسية وتسهيل إجراءات الصادر والوارد، حتى تصل السلع والاحتياجات في الزمن المحدد مثل التقاوي، لاستهداف الموسم الزراعي.

إلى ذلك، وجّه وزير الزراعة والغابات المكلف أبو بكر عمر البشري، بأن تُخضع التقاوي للفحص والحجر الصحي، ومن ثَمّ تُرحّل إلى مخازن التبريد وتُوزّع في موعدها للزراعة.