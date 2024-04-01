ولاية النيل الأبيض تُدشِّـن حصاد القمح في مساحة ٤٥ ألف فدان

الخرطوم: السوداني

دشّن المدير العام، الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه ممثل والي ولاية النيل الأبيض، مصطفى حسن موسى بمشروع قلي الزراعي صباح اليوم، حصاد محصول القمح بالولاية في مساحة ٤٥ ألف فدان.

وبلغت إنتاجية متوسط الفدان بالمشروع ٢٣ جوالاً، بمشاركة المهندس وصال الشيخ فرح وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية وعصام عبد الجبار فرج الله المدير التنفيذي لمحلية قلي وخالد عبد الله ممثل شركة هارفست وعدد من مديري الإدارات بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وقيادات المزاعين.

وقال ممثل الوالي إنّ حكومة الولاية تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي والمساهمة في توفير مدخلات الإنتاج، وأشار إلى أنّ الولاية أعدّت خُطة طموحة لإنجاح العام الزراعي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥م تتضمّن توفير التمويل والمدخلات وتأهيل قطاع الري.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حقّقته شركة هارفست في مجال توفير محاصيل الأمن الغذائي والصادر.

من جانبها، ثمّنت المهندس وصال الشيخ فرح الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، دور الاستثمار عبر الشراكات التعاقدية في الدفع بالعملية الإنتاجية في إنجاح الموسم الزراعي الشتوي رغم التحديات التي تُواجه البلاد بسبب الحرب، وأشارت إلى أنّ الخُطة المساحية للموسم الشتوي استهدفت ٢٤٠ ألف فدان، منها ١٢٠ ألف فدان قمح تمت زراعة ٤٥ منها، بالإضافة لمساحات مقدرة من الخضروات والأعلاف.