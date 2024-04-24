أكثر من ١٤٠ مليون دولار إجمالي التكاليف الاستثمارية للهيئة العربية للاستثمار بالمغرب

متابعات: السوداني

أكّـدت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أنّ المملكة المغربية تعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية المهمة في أفريقيا، وتتميّز بموقع استراتيجي على الساحل الشمالي للقارة الأفريقية.

وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي اليوم (الأربعاء) أن إجمالي التكاليف الاستثمارية لشركات الهيئة القائمة وتحت التنفيذ والتأسيس في المغرب تبلغ 140.7 مليون دولار، وتشمل شركة ضيعة يوسف والتي تساهم فيها الهيئة بنسبة 49%، وأفادت أن المشروع يهدف لإنشاء شركة لتسويق الخضر والفاكهة في المغرب، لأغراض الصادر للدول الأوروبية والخليجية والاستفادة من نواتج فرز الصادر، كذلك لإنشاء مصنع لتركيز عصائر الفاكهة والمربى، وتغطية الحاجة المحلية من العصائر المستوردة، بطاقة تصميمية تشمل تخزين مبرد لـ6 آلاف أطنان من الخضر والفاكهة، وفرز وتدريج وتعبئة 30 ألف طن في المرحلة الأولى وتصنيع 7.5 الف طن مركزات عصائر و 7.4 الف طن مربى فواكه وهريسة وفواكه.

وبحسب تقرير صادر من إدارة الاستثمار الزراعي، أن الهيئة العربية تساهم بالمملكة المغربية في 3 مشاريع تحت التنفيذ، تضم إنشاء مشروع متكامل لإنتاج وتعبئة التوت بأنواعه، إلى جانب بعض أنواع الموالح، ومصنع للتغليف والتعبئة، ومشروع متكامل لإنتاج الزيتون.