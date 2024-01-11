الأمم المتحدة: الصراع في السودان أدى إلى تأجيج أكبر أزمة “نزوح على وجه الأرض”

القاهرة: السوداني

قالت الأمم المتحدة، إنّ الصراع في السودان أدى إلى تأجيج أكبر أزمة “نزوح على وجه الأرض” منذ أبريل من العام المنصرم، حيث نزح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد، بينهم نحو نصف مليون من ولاية الجزيرة نزح الشهر الماضي بسبب الاشتباكات التي اندلعت فيها.

وأبدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قلقه من تعطيل العمليات الإنسانية الحيوية في السودان بسبب استمرار القتال، في وقت تفاقم فيه تفشي الكوليرا في أنحاء واسعة من البلاد.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استناداً ــ إلى كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية، لفت إلى الإبلاغ عن نحو 9000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا – منها 245 حالة وفاة – في تسع ولايات، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 40℅ مقارنة بعدد الحالات قبل شهر واحد.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الانهيار شبه الكامل لقطاع الرعاية الصحية في السودان يشكل مصدر قلق بالغ، وأضاف أن الزملاء في المجال الإنساني يشعرون بقلق بالغ إزاء حجم النزوح بسبب الصراع المنتشر – والذي أدى إلى تأجيج أكبر أزمة نزوح على وجه الأرض منذ أبريل من العام المنصرم، ونوه إلى نزوح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد، بينهم نحو نصف مليون بسبب الاشتباكات التي اندلعت في ولاية الجزيرة الشهر الماضي.