تجارب النازحين واللاجئين السودانيين بالجامعة الأمريكية

القاهرة: السوداني

نظم بروفيسور خالد كودي، الأستاذ في جامعة نورثايسترن بالولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ المشارك في كلية بوسطن، بالتعاون مع فريق مشروع التراث الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورشتي عمل في بالجامعة مطلع يناير الجاري.

وناقشت الورشة، “ذكريات الصمود والتضامن: توثيق التراث الثقافي الديني للمهاجرين واللاجئين السودانيين في مصر من خلال الفن”. وتسلط الضوء على الجوانب الثقافية والدينية في تجارب الهجرة واللجوء التي يختبرها السودانيون في مصر، مع التركيز على تعزيز التفاهم والتضامن من خلال الأعمال الفنية البصرية والمفاهيمية.

وقال كودي لـ(السوداني) إنّ الورشة الأولى تناولت، موضوع “الفنون والهجرة القسرية”، واستهدفت الفنانين التشكيليين السودانيين الذين عاشوا تجارب الهجرة القسرية، حيث ناقشت الورشة تجاربهم ووجهات نظرهم الشخصية ومن ثم أنتج الفنانون رسومات مائية.

فيما تركزت الورشة الثانية حول “سياسات وتجارب التعايش الديني في السودان”، واستهدفت الناشطين السودانيين اللاجئين من مختلف الأديان الذين يسعون لتعزيز الوئام الديني وبمشاركة التشكيليين.