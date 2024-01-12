ملف الحرب في السودان على طاولة الرئيس الإريتري ووزير الخارجية المصري

القاهرة: السوداني

سلّم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رسالة من الرئيس المصري السيسي إلى الرئيس الإريتري أفورقي، أكّد فيها على عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات كافّة.

ونٌاقشَ الجانبان، عدداً من مشروعات وبرامج التعاون المشتركة في مجالات البنية التحتية والصحة والتدريب ونقل الخبرات، بالإضافة إلى الموضوعات المرتبطة بالقارة الأفريقية، والتطوُّرات في منطقة القرن الأفريقي.

وتم في هذا الإطار، تناول التحديات الراهنة في كل من الصومال والسودان، وتأثيرها على استقرار والسلامة الإقليمية لدول المنطقة – بحسب ما أورده المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير، أحمد أبو زيد.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الإريتري، تطرّق إلى التحديات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، حيث أكّد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة مصلحة رئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا المرفق التجاري الدولي الاستراتيجي.

وأعاد سامح شكري، التذكير بتحذير مصر أكثر من مرة من مخاطر اتساع رقعة الصراع نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما بدأت شواهده تظهر بجلاءٍ مع امتداد فترة الأزمة دون القدرة على التوصُّل لوقف إطلاق النار.