مقتل 11 مواطناً ومواطنة وإصابة آخرين إثر قصف مدفعي استهدف منطقة السلمة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجان مقاومة جنوب الحزام، عن مقتل 11 مواطناً ومواطنة وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة ما بين الخفيفة والحرجة، إثر قصف مدفعي استهدف منطقة السلمة القديمة بجنوب الحزام.

وتم تشييع القتلى إلى مقابر السلمة القديمة ونقل الجرحى إلى مستشفى الراقي لتلقي العلاج.

وقالت لجان المقاومة، إنّ ضحايا مجزرة السلمة القديمة هم:

1/ العبيد الصديق أبو روب

2/ أحمد حاج طه

3/ عوض عافية

4/ عثمان أحمد

5/ بدر الدين محمد الفكي

6/ عبد القادر عدلان

7/صديق عبد الفتاح أب شنب

8/ علي الشيخ بابكر

9/ صلاح إبراهيم

10/ زوجة صديق سكيكرة

11/ محمد الفكي.