مياه الخرطوم: نعالج كسورات الخطوط في أوضاع أمنية مُعقّدة 

الخرطوم: السوداني

أعلنت هيئة مياه الخرطوم، عن وصول إمداد المياه لكافة المناطق التي تغطيها محطة مياه المنارة، بعد انقطاع دام لعدة أيام بسبب نفاد مواد التنقية.

وقال مدير عام الهيئة، محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم، إنّ وصول مواد التنقية وتشغيل محطة المنارة أنهى الأزمة ومعاناة المواطنين، موضحاً أنّ استقرار إمداد المياه في الولاية يشكل لهم التحدي الاكبر في الوقت الراهن.

وأضاف: “المهندسون والفنيون والعمال مرابطون في المحطات والآبار ويعملون على معالجة كسورات الخطوط الناقلة، في أوضاع أمنية مُعقّدة”، مؤمناً على تعاون العديد من الجهات لإكمال هذا العمل، مؤكداً مواصلة جهودهم في استدامة إمداد المياه بالولاية رغم ظروف الحرب.