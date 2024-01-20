السعودية: تنفيذ إعلان جدة والالتزام بحماية المدنيين هو الطريق لحل أزمة السودان

متابعات: السوداني

قالت المملكة العربية السعودية، ان تنفيذ إعلان جدة والالتزام بحماية المدنيين وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان هو الطريق لحل الأزمة الراهنة في السودان الشقيق.

وقال نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، في خطاب السعودية لقمة الإيقاد: “المملكة ترى أن منبر جدة وما وصل إليه من نتائج حظي بتأييد الشعب السوداني وتأييد دولي كبير، شجع على استئناف محادثات جدة 2 بمشاركة ممثل عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد”.

وأضاف: “موقف المملكة من الأزمة السودانية هو الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب السوداني”.

وأكد الخريجي على موقف المملكة الثابت حيال دعم وتعزيز العلاقات السعودية الإفريقية بما يُرسخ علاقتها بالدول الإفريقية والدول الأعضاء في منظمة الإيغاد.

وشدد على حرص المملكة البالغ للحفاظ على وحدة جمهورية الصومال والسودان وسلامة أراضيهما، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار والتكامل بين دول المنطقة.