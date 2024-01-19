‏نيويورك تايمز: وكالة المخابرات الأمريكية عممت تقييمها مؤخراً على الرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول (سيناريو) نصر حاسم لقوات الدعم السريع، قائلين إنها ستنشر الانتهاكات وتعرقل انتشار الديمقراطية في المنطقة. وتشعر واشنطن بالقلق بشأن علاقات حميدتي مع مرتزقة فاغنر الروسية، الذين زوّدوه بصواريخ مضادة للطائرات في الأشهر الأولى من الحرب