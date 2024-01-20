جامعة الخرطوم تشرع في فتح مراكز للامتحانات بالسعودية وكسلا

متابعات: السوداني

قال مدير جامعة الخرطوم، البروفيسور عماد الدين عرديب، إنّ الإدارة قد بدأت خطوات عملية وأجرت عدة اتصالات لافتتاح مركز للامتحانات بالمملكة العربية السعودية، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الطلاب بالمملكة، وإنشاء مركز آخر للامتحانات بجامعة كسلا بدلاً من مركز جامعة الجزيرة بود مدني بسبب الأوضاع الأمنية.

وقدم عرديب، تقريراً لمجلس العمداء في اجتماعه الإسفيري الثاني لعام 2024م، أوضح فيه أن التدريب السريري لطلاب المستوى السادس بكلية الطب سيكون في مصر والسعودية، كاشفاً أنه قد تم لقاء مع إدارة جامعة الأزهر الشريف، كما تمّت مخاطبة مدير مستشفيات إبراهيم المانع بالدمام شرقي المملكة العربية السعودية لبدء إجراءات التدريب.

في وقتٍ، قدم نائب مدير الجامعة البروفيسور أحمد مضوي لمجلس العمداء، تقريراً عن سير العمل بشبكة إدارة وتقانة المعلومات، مؤكداً أنها أصبحت مهيّأة لتنفيذ الدراسة عبر التعليم الإلكتروني، بالإضافة لاستعداد الشبكة لاستيعاب البرامج الإدارية الأخرى بالجامعة والتي تشمل الموارد البشرية، الإدارة المالية وبصفة خاصة البرامج التي تخص عمادة الطلاب.

واعتمد مجلس العمداء، منصة الشؤون العلمية لتكون المنصة الوحيدة المعتمدة لاستيعاب المقررات الدراسية لكل الكليات والمعاهد بالجامعة لتنفيذ برنامج التعليم الإلكتروني، بما في ذلك استيعاب برامج الدراسات العليا في منصة الجامعة الإلكترونية.

وأكّدت أمانة الشؤون العلمية بأنّ العمل بمكتب سواكن لاستخراج الشهادات يسير بصورة جيدة وأن هناك إقبالاً كبيراً من الطلاب على المكتب بصفة يومية.

من جانبه، أمّن المجلس على ضرورة تهيئة المكتب وتوفير كل احتياجاته ليقوم بمهامه على أكمل وجه، وشدد أعضاء المجلس على أهمية تدريب أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية المساعدة للارتقاء بسير الدراسة عبر التعليم الإلكتروني بإشراف أمانة الشؤون العلمية.