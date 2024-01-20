التجارة: تراجع أداء الشركات الحكومية

متابعات: السوداني

ترأس وزير التجارة والتموين المكلف، الفاتح عبد الله يوسف، اجتماع مديري الشركات الحكومية المشرفة عليها وزارة التجارة، العاملة في مجال تقديم الخدمات الملاحية والنقل، والتخليص الجمركي والصادر والوارد، وتضم “شركة البحر الأحمر للملاحة والخدمات والشركات المتخصصة كشركة الصمغ العربي، وشركة السودان للحبوب الزيتية المحدودة”.

واستعرض، تقارير مفصلة عن أداء الشركات في المرحلة السابقة، وخططها لتطوير الأداء للعام 2024م، مؤكداً على دور الشركات الحكومية في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وقال الفاتح في تصريح صحفي اليوم السبت، إنّ الشركات الحكومية المتخصصة تسهل استراتيجية المرحلة القادمة، ويجب الاستفادة من أصول الشركات والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الحكومية، والعمل سوياً ضمن حاضنة تجارية لضبط السلع والأسعار.

وأعلن الفاتح، عن تلقي الوزارة، دعوات من شركات عربية لعقد لقاءات مع مديري الشراكات الحكومية، والوصول إلى شراكات استراتيجية مع شركات حكومية متخصصة في مجال الاستيراد والتصدير، وأضاف: “تم تكليف مديري الشركات بوضع تصور للتنسيق بين الشركات الحكومية حسب تخصُّصاتها”.