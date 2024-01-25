طالع رسالة رئيس نادي المريخ الجديد عمر النمير 

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم في تقدُّم ورفعة ونهضة نادي المريخ العظيم، وأخص منهم هنا (قدامى اللاعبين)، الذين هم السبب الرئيسي في حمل اسم النادي والطواف به داخلياً وخارجياً، وهم أيضاً أصحاب اليد العليا فيما وصل إليه النادي من رفعة وسمو على المستويين المحلي والقاري.

وأقول لهم هنا؛ كنتم لنا ولجماهير المريخ الوفية، الرمز والمثل الأعلى في البذل والعطاء والأخلاق الحميدة، بذلتم الغالي والنفيس وحقّقتم أمجاد كروية عظيمة، في ظل ظروف أصعب بكثير من الآن، وفي وقتٍ كانت فيه الكرة شغفاً وحُباً قبل أن تكون مصدراً للكسب، ونشهد أنكم قد أحببتم نادي المريخ وحببتونا فيها، ولا زالت رؤيتكم إلى اليوم تملأ أنفسنا بالحماسة والتحدي وتحقيق البطولات والانتصارات.

وانتهز هذه الفرصة لأدعوكم مرة أخرى للالتفاف حول النادي، وستجدون منا في الإدارة الجديدة كل آذان صاغية، نستفيد من خبراتكم وتجاربكم الثرّة، ونربط الماضي بالحاضر، ونستعيد معاً لحظات النصر والظفر بالكؤوس.

المجد للمريخ العظيم.