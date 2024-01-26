السودان يُرحِّب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

الخرطوم: السوداني

رحّب السودان بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بأن لها الاختصاص للنظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ودول أخرى ضد إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة، وإقرار المحكمة تدابير عاجلة بغرض حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية.

واعتبر بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أنّ القرار يمثل انتصاراً مهماً للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه العادلة في إقامة دولته المستقلة، كما أنه يُعد خطوة بارزة نحو تكريس مبادئ العدالة الدولية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ومحاربة الإفلات من العقاب، وتأكيد أن الحق فوق القوة.

ودعا السودان، كل الأطراف المعنية لتنفيذ القرار ودعمه. كما يطالب مجلس الأمن بإقرار وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على هذا القرار.