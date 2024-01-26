مدعي محكمة الجنايات الدولية يزور معسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد

القاهرة: السوداني

وصل مدعي محكمة الجنايات الدولية، كريم خان، اليوم إلى معسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، في أول زيارة له منذ بدء الحرب في دارفور.

ومن بين النازحين البالغ عددهم 10.7 مليون شخص، فرّ 1.7 مليون شخص من الحرب إلى البلدان المجاورة، تستضيف تشاد غالبية الوافدين بنسبة 37%.

وبدأ مكتب خان تحقيقات في مزاعم إبادة جماعية وتطهير عرقي بولايات دارفور، أبرزها ولاية غرب دارفور الجنينة على يد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ منتصف أبريل المنصرم.

وسيزور خان، عدة معسكرات أبرزها معسكر أدري للاجئين والذي يعتبر من أهم المعسكرات التي تضم اللاجئين من غرب دارفور ومدينة الجنينة والتي شهدت أعمال إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً واسعاً من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها وفقاً لمنظمات أممية ودولية.

وأوردت (السوداني) في وقت سابقٍ، إن خان سوف يقدم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في التاسع والعشرين من يناير الجاري. وشارك خان قبيل بدء زيارته إلى إنجمينا في اجتماعات لروابط دارفور في العاصمة لندن.