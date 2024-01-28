نادي المريخ: النمير رئيساً للقطاع الرياضي والكيماوي نائباً له

القاهرة: السوداني

قرر مجلس ادارة نادي المريخ، تعيين الباشمهندس عمر عثمان النمير رئيس مجلس الإدارة رئيسا للقطاع الرياضي، نسبة لأهمية الملفات المتعلقة بقضايا القطاع في الوقت الراهن، وإعادة ترتيبه وصياغته بشكل جذري في المرحلة الحالية.

وعقد مجلس إدارة نادي المريخ مساء اليوم اجتماعه السابع بحضور 13 عضواً حرصوا على المُشاركة بالإجتماع إسفيرياً من مواقع وجودهم المختلفة.

كما عين المجلس، جمال الكيماوي، نائبا للرئيس للشؤون الرياضية، لحين إنعقاد جمعية عمومية لإكمال الفراغ الإداري بالنادي.

ووجه المجلس، الإدارة التنفيذية بإرسال خطابات شكر للأندية الليبية التي تقدمت بطلب خدمات عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة، والإلتزام بتقرير الإدارة الفنية في كل ما يخص انتقالات اللاعبين وإنطلاق فترة الإعداد.

وأطلق الضوء الأخضر للبدء في تكوين القطاعات واللجان المساعدة وعرضها على مجلس الإدارة حتى يتم إشراك أكبر عدد من أبناء النادي في العمل لخدمة الكيان.