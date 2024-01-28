المدعي العام للمحكمة الجنائية يستمع في معسكرات النازحين بتشاد إلى روايات من نساء وفتيات تعرّضن للعنف الجنسي في دارفور

تشاد: السوداني

التقى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في معسكر فرشانا ومنطقة عبور أدري بتشاد، النازحين واللاجئين السودانيين الفارِّين من أتون الحرب وبشاعات جرائم مليشيا الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها.

واستمع المدعي العام للمحكمة إلى روايات مُقنعة من نساء وفتيات تعرّضن للعنف الجنسي في دارفور. ويعتبر التحقيق في العنف القائم على النوع الاجتماعي، أولوية بالنسبة لمكتب المدعي العام.

وسيقدم المدعي العام غداً، إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور.