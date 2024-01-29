مقتل جندي يتبع لـ”يونيسفا” في أبيي

بورتسودان: السوداني

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي لحفظ السلام “يونيسفا”، عن مقتل جندي غاني تابع لها مساء السبت، بعد هجوم مسلح على المنطقة، أوقع أيضاً قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

ونوهت فب بيان لها اطلعت عليه (السوداني) اليوم الأحد، إن الهجوم المسلح وقع في مناطق “نينكواج وماجبونج وكادين”، مما أدى لفرار المواطنين إلى مخيمات حماية المدنيين التابعة لـ”يونيسفا”.

وأوضح البيان أنّ سبب مقتل الجندي الغاني كان بسبب هجوم مسلح آخر على مقر “يونيسفا” في منطقة أقوك الذي احتمى به المواطنون، حيث تصدت له قوات يونيسفا، ما أدى إلى مقتل الجندي الغاني.

وأعربت يونيسفا، عن أسفها للهجوم، مطالبة بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين، وجددت التزام قواتها بتفويضها وهو حماية المدنيين وحفظ عملية السلام في منطقة أبيي.