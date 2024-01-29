سلطان المساليت يلتقي مالك عقار

بورتسودان: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، بسلطان المساليت، السيد سعد عبد الرحمن بحر الدين. وقال عقار: “كان لقاؤنا استكمالاً للقائنا السابق قبل جولته الخارجية، وفي مطلع حديثه أثنى وأشاد بالدور الحكومي في الأشهر السابقة ودورها الكبير في تثبيت الدولة، كما هنّأني على الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة والمستنفرين وجدّد دعمه للحكومة والجيش الوطني”.

وأضاف عقار: “أخبرني السيد السلطان بتفاصيل جولته الخارجية في تنوير شامل، وقد شملت روما وباريس وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب لقائه بمحققين دوليين وقد اطلعهم على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة، وأيضاً تطرق للقائه بخارجية الفاتيكان وجهات أخرى، وكل هذا المجهود على حد تعبيره يهدف إلى تمليك الحقائق للجهات الدولية وتعزيز دور الجيش السوداني ودعماً له في مهمته الوطنية في تحرير البلاد من بطش قوات التمرد”.

وأوضح السلطان إنه التقى بعدد من المنظمات التي تعمل في مجال العون الإنساني، وشرح لهم الوضع وحجم المعاناة التي يعيشها النازحون واللاجئون في دولة تشاد وهي أوضاع مُزرية جداً، وطلب من عقار الإسراع في تشكيل حكومة لولاية غرب دارفور حتى يتسنى لها خدمة المواطنين، كما طلب وضع أولويات العمل الإنساني في مقدمة الأجندة الرسمية للحكومة.

وأثنى عقار على جولة السلطان، كونها حقّقت اختراقاً واضحاً وغيّرت من وجهة نظر العديد من الجهات بالغرب تجاه ما يدور في السودان. وأكد عقار أنه لن يدخر جهداً في الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني في كل الولايات، لأنّ هذا واجبه الأخلاقي تجاه الشعب بحياة أفضل. وأضاف: “التزمت له بأنني سأستدعي وزير الصحة للنقاش حول مسألة علاج الجرحى من أبناء ولاية غرب دارفور الذين يعيشون وضعاً سيئاً في منطقة أدري، وسأطلعهم على مخرجات هذا الاجتماع فور نهايته”.