افتتاح مركز ترخيص السيارات وتجديد رخص القيادة بكرري

الخرطوم: السوداني

افتتح والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم الخميس مركز ترخيص المركبات واستخراج وتجديد رخص القيادة بمحلية كرري بحضور اللواء دفع الله طه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم بالانابة اللواء شرطة محمد علي الخليفة مدير مرور ولاية الخرطوم.

واعلن أن الولاية خفضت رسوم الترخيص فأصبحت أقل رسوم في البلاد مؤكدا أن الهدف الرئيسي من الترخيص تقنين حقوق المواطنين وكشف العربات المسروقة في ظل الحرب مطالبا بالتشدد في نقل الملكية بحضور صاحب المركبة شخصيا والتشدد كذلك في فخص صلاحية المركبات خاصة وسائل المواصلات وناشد شركات التأمين بمساعدة المواطنين وتقديم التسهيلات لهم مرآعاة لظروف الحرب.

وقال الوالي أن حكومتة مهمومة للغاية بما اصاب البنى التحتية من خراب جراء الحرب خاصة الطرق وانظمة المرور والاشارات التي تخريبها تماما، مشيدا بالادارة العامة للمرور واحد جنودها الذي استطاع انقاذ النظام الالكتروني للمرور واخراجه بأعجوبة من مقر الادارة العامة.

وتطرق الوالي إلى المجهودات التي قامت بها الولاية لفتح عدد من مراكز الترخيص بالولايات لتمكين المواطنين أينما وجدوا من ترخيص مركباتهم غير ان مركز كرري هدفه خدمة المواطن حتى لا يذهب للولايات الاخرى.

وطالب الوالي ادارة المرور بتسهيل الاجراءات للمواطنين وتأمينهم .

وأوضح مدير مرور ولاية الخرطوم أن المركز تم افتتاحه بدعم من والي الخرطوم بعد أن وفر الإمكانيات المطلوبة للعمل تمهيدا للانفتاح تدريجيا على بقية المحليات ويقدم المركز خدمات ترخيص المركبات واستخراج وتجديد رخص القيادة واضاف مدير المرور أن قواته منتشرة الآن في كل ارجاء كرري لتنظيم حركة المرور.

مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مهندس مختار عمر صابر قال أن هيئة شريك أصيل مع المرور في تحقيق سلامة المركبات وتركيب وتشغيل انظمة المرور في الطرقات المختلفة وانهم عملوا سويا بافتتاح ١٥ نافذة لترخيص مركبات ولاية الخرطوم في الولايات.