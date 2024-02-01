تسمية الدعم السريع (منظمة إرهابية)

بورتسودان: السوداني

أعلنت اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بالأرقام 13 73 و12 67 والقرارات اللاحقة، قراراً قضى بتسمية قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة بورتسودان اليوم، إنّها استندت على قرارها بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء، فضلاً عن وجود أكثر من 40 سبباً لاتخاذ هذا القرار.

وقال ممثل وزارة الخارجية أثناء المؤتمر، إنّ قوات الدعم السريع في فترة الإجلاء قامت بمهاجمة السفير القطري، كما قامت بمهاجمة طائرة الإجلاء بمطار الخرطوم بالرصاص، مما أدى إلى تعطلها، كما قامت بالهجوم على كافة مقرات البعثات القومية والدولية، وسرقت الممتلكات والسيارات، كما نهبت المكان العام للسفراء والدبلوماسيين.

وأكّـدت وزارة خارجية السُّودان أنّ قوات الدعم السريع لا تقل خطورةً عن داعش وبوكوحرام، مطالبةً من الدول الشقيقة والمنظمات الإقليمية إعلان قوات الدعم منظمة إرهابية وحظرها وعدم التعامل معها.

وقال ممثل النائب العام، عضو النيابة، إنّ النيابة العامة استندت على البلاغات التي تعلّقت بجرائم مختلفة، منها جرائم حرب وإبادة.

ووجّهت اللجنة، الجهات المختصة والمؤسسات المالية وغيرها بحجز أموال المُدرجين في القائمة من أفراد وشركات، فضلاً عن منعهم من السفر، وأكّـدت اللجنة أنها تكوّنت بموجب قرار من مجلس الوزراء في العام 2017 تشمل ممثلي وزارة الخارجية والمخابرات العامة والنيابة العامة وغيرها.