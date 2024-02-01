التربية بنهر النيل توجه بتعليق الطابور الصباحي لموجة البرد

الخرطوم: السوداني

وجّه أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، إدارات المدارس بالمراحل الدراسية المختلفة بتعليق الطابور الصباحي وتأخير بداية اليوم الدراسي إلى حين انجلاء موجة البرد الحالية، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن تكون بداية الحصة الأولى عند الثامنة والنصف صباحاً.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الأمر متروك لتقدير إدارات المدارس بتأخير بداية الدوام اليومي للتلاميذ والطلاب إلى ما بعد الثامنة والنصف، وذلك حسب بيئة المنطقة وبُعد المدرسة من سكن التلاميذ والطلاب.

وأكّد وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة التام على سلامة التلاميذ والطلاب، وقال إنّ الوزارة لن تتردد في إصدار توجيهات أخرى على صحتهم متى ما دعت الظروف المناخية والصحية لذلك.