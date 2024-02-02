تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة: زيارة مدعي المحكمة الجنائية إلى مخيمات اللاجئين تُعزِّز جهود العدالة

لندن: السوداني

قال تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة، إن زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مخيمات لاجئي دارفور في تشاد، حيث استمع إلى أصوات الناجين من الإبادة الجماعية، قال إنها تعزز جهودهم الجماعية من أجل العدالة وتضيف زخماً لجهودهم لإنهاء الإفلات من العقوبة في قضية دارفور.

وزار خان ولأول مرة نهاية يناير المنصرم، معسكرات “فرشنا وادرى” للاجئين من دارفور في تشاد، حيث قدم تقريره إلى مجلس الأمن من هناك، والذي قال فيه “إنّ هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. – الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – تُرتكب في دارفور من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات التابعة لها والقوات المسلحة السودانية”.

وامتدح التجمع زيارة خان، ونوه في بيان إلى أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها من اللاجئين تجاه زيارة المدعي العام تُشكِّل دليلاً قاطعاً وتعكس الثقة المتزايدة والتعاون بين الضحايا ومكتب المدعي العام لمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية في دارفور وملاحقة الضالعين في جرائم أخرى وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويهدف تجمع روابط دارفور إلى محاكمة مُـرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وضمان مستقبل أفضل لشعب دارفور والشعب السوداني بصفة عامة.

وكان خان قد لبّى دعوة لتجمع روابط دارفور بلندن وشارك في أنشطتهم.