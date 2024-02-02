الموت يغيب عالم الآثار السوداني بروفيسور عبد الرحيم محمد خبير

بورتسودان: السوداني

غيب الموت اليوم بمدينة جوبا، عالم الآثار السوداني، بروفيسور عبد الرحيم محمد، المختص في علم الآثار الأفريقية والشرق الأدنى.

يعد الراحل من كبار علماء الآثار في العالم، ووهب الراحل حياته للعلم والتدريس. وكان كاتباً راتباً بصحيفة (السوداني)، حيث نشر العديد من المقالات والبحوث والأوراق العلمية.

نال الراحل مؤخراً على جائزة الجدارة العلمية للاتحاد العام للآثاريين العرب في عام ٢٠٢٠م كأفضل باحث في تخصص علم آثار ما قبل التاريخ في العالم العربي. وتحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ساوثامبتون (Southampton) ببريطانيا في دراسات ما قبل التاريخ عام 1996م، وشارك في المسوحات والحفريات الآثارية لجامعة الخرطوم، كما شارك مع العديد من البعثات الأجنبية التي عملت في السودان في الفترات: (1977-1982م، 1990 – 1991م)، كما شارك في عدة حفريات آثارية خارج السودان، كما عمل في المملكة العربية السعودية (موقع الفاو بجنوب السعودية)، وفي بريطانيا (موقع دورشست). وأشرف بنفسه على العديد من المسوحات والحفريات لمواقع عصور ما قبل التاريخ ومستوطنات ترجع للعهد الكوشي-المروي (900 ق.م – 350 م) في مناطق متفرقة من السودان.

وعمل محاضراً بجامعة الملك سعود بالرياض (العربية السعودية) في الفترة 1983-2000م، وأستاذاً مشاركاً بجامعة جوبا (2000-2006م)، وكان يعمل مؤخراً أستاذاً (Professor) لآثار أفريقيا والشرق الأدنى بجامعة بحري.

كما تولى سابقاً منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جوبا (2006- 2011م) وتولى منصب عميد كلية الدراسات العليا بجامعة بحري (2013 -2017م).

شارك في إعداد وتحليل ودراسة المادة العلمية للمعثورات الأثرية بموقع “الفاو” بجنوب المملكة العربية السعودية (مجلد فخار موقع قرية الفاو الصادر في مارس 2020م – جامعة الملك سعود بالرياض) . وأجرى تحليلات مختبرية فيزيائية وكيميائية على فخار عصور ما قبل التاريخ في جامعات بالداخل السوداني مثل: جامعة الخرطوم 1979-1981م) وبالخارج مثل: (جامعة ساوثامبتون ببريطانيا، وفاخنين بهولندا (1990-1995م) .

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال علم الآثار والتاريخ القديم. وهو عضو في العديد من الجمعيات العلمية في العالم العربي والغرب الأوروبي وأمريكا.

نشر الكثير من البحوث حوالي (51 بحثاً) معظمها باللغة الإنجليزية في دوريات علمية محكمة في داخل السودان وخارجه (أوروبا والولايات المتحدة وكندا ومصر والمملكة العربية السعودية)، كما شارك بأوراق بحثية في مؤتمرات علمية عالمية.

ترجم كتابين عن عصور ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية (1990م) ودولة قطر (1998م) من الإنجليزية إلى العربية وله عدة كتب منشورة منها:

– مجلد الفخار: موقع الفاو، صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية (مع آخرين)، 2020م.

– من تارخ السودان الحضاري: شواهد أثرية وتاريخية 2021م.

– الساحل السوداني: الموارد والثروات.(مع آخرين) 2022م.

ناشر الصحيفة السيد جمال الوالي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أولاده وأهله وصحبه وتلاميذه الصبر وحسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)