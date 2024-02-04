قراراتٌ جديدة من السلطات الإثيوبية للسودانيين غير المقيمين في إثيوبيا

متابعات: السوداني

أعلنت سفارة السودان بأديس أبابا، أنّ السلطات الإثيوبية اتخذت قراراً بإعفاء السودانيين غير المقيمين من غرامات مخالفة الإقامة للفترة السابقة ومنح ثلاثة أشهر إقامة مجانية ابتداءً من يوم ٢٠٢٤/٢/٢م باعتبارها فترة سماح، يتم بعدها منح تأشيرة خروج مدتها عشرة أيام بقيمة مائة دولار.

وقالت السفارة: “يأتي هذا القرار تتويجاً لجهود البعثة للفترة الماضية مع الجهات الإثيوبية المختلفة والطلب منها ضرورة تذليل العقبات للوجود السوداني وتقديم معاملة تفضيلية لهم، خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامات، وظلت هذه القضية أيضاً محور اهتمام كافة المسؤولين السودانيين الرسميين الذين زاروا إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة، سواء كانوا يمثلون مجلس السيادة أو مبعوثين خاصين لفخامة رئيس مجلس السيادة”.

وطالبت السفارة من السودانيين الذين شملهم هذا القرار، الإسراع في تسوية أوضاعهم بمقابلة سلطات الهجرة والمواطنة الإثيوبية، خاصة وأنّ الفترة الممنوحة لهذا الإجراء قصيرة جداً.