سألني احد زملائي من أتيت بمهجية/ اسلوب السؤال و الإجابة في الكتابة؟:

رديت عليه بأن منهجية العامود مستقاة من برنامج “قول على قول” الذي كان يعده ويقدمه المرحوم الاستاذ/حسن الكرمي من ركن الإذاعة العربية براديو لندن BBC. تجري أحداث البرنامج ان يسأل أحدهم الأستاذ/ حسن الكرمي سؤال عن: بيت/أبيات من الشعر صاحبها ومناسبتها؟

فيرد عليها الاستاذ/حسن الكرمي بصوته الفخيم الجاذب. فكان البرنامج يبدأ هكذا: “قول على قول: سألني السيد/…. من قرية/حلة/ مدينة… عن: من قائل بيت…. وما المناسبة…؟؟ فيرد عليه الأستاذ/حسن الكرمي.

كان بحق وحقيقة برنامجا جاذبا ينتظره الجمهور الشفوق بالشعر حبا للشعر والشعراء كما أن الكثير من معجبي البرنامج كانوا يشتدون حول المذياع ليسمعوا هل أسماءهم وأسماء مدنهم ذكرت في البرنامج إذ كانوا قد ارسلوا أسئلة للبرنامج وينتظرون إجابات، لهؤلاء كان ذكر أسماءهم وأسماء مدنهم/منهم تكريما وسرورا وتعظيما، وشان يفتخر به ويصبح كما الشهادة بالمقام والحظوة. لهذا أصبح برنامج “قول على قول” يعرف شعبيا وجماهيريا ب”بين السائل والمجيب”.

إن كان لي ان اقول شهادة في حق الأستاذ/حسن الكرمي و برنامجه: “قول على قول” “بين السائل والمجيب”، لقلت: كان للبرنامج جماهيرية لا تقل شأنا عن جماهيرية مباراة هلال_مريخ أو يوم إذاعة

نتيجة الشهادة الثانوية من المذياع والناس ملتفون حول الراديو في القهاوي أو النوادي كان بحق برنامج جاذب يقدمه أستاذ مذيع استثنائي.

كنت من المهوسين ببرنامج “قول على قول” وما أنا من أهل الشعر ولكن حبا في اللغة التي جاء بها محكم التنزيل (وعرفانا لاستاذي _لأربع سنوات في مدرسة أم درمان الأهلية الثانوية – أستاذ الاجيال/محمد عبد القادر كرف) وكذلك حبي لعلم الجغرافيا الذي تميزت فيه كل سنوات طلب العلم (وتعبيرا عن محبة وأخوة لصديقي عالم الجغرافيا/بروفيسور/مهدي أمين التوم).

لذا وعرفانا بافضال_الاستاذ الباذخ/حسن الكرمي والأستاذ المربي المرجعية في اللغة العربية لغة القرآن الكريم وأخي وصديقي/بروفيسور مهدي أمين التوم _ قررت أن أسمي عامودي “هذا بيت الجاك” وان اهتدي بسيرتهم.