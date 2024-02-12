بلومبرج: ميليشيا الدعم السريع تتحصل على تكنولوجيا (ستارلينك) عبر تشاد وجنوب السودان

متابعات: السوداني

كشفت وكالة بلومبرج، ان ميليشيا الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني، تمكنت من الحصول على تكنولوجيا إتصالات (ستارلينك) منذ شهر أغسطس – كما هو الحال في روسيا وأوكرانيا، دخل برنامج Starlink التابع لإيلون ماسك إلى المعركة في الحرب الأهلية في السودان – وفقا لدبلوماسيين ومسؤول إنساني في منطقة دارفور، كان أحدهم على اتصال بقوات الدعم السريع أثناء استخدام الخدمة. وقالوا إن الأجهزة انتشرت على نطاق واسع قبل إنقطاع الإنترنت في السودان من أسبوع، حيث يتم استيرادها عبر ممرات تسيطر عليها قوات الدعم السريع عبر تشاد وجنوب السودان.

وتم نشر مقاطع فيديو وصور لجنود قوات الدعم السريع الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

يذكر ان المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، اللواء الصادق جمال الدين، وجه قوات الشرطة بحظر استخدام أجهزة ستارلينك، وطالبها بتنفيذ قرار حظر امتلاك هذه الأجهزة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تداولها واستخدامها.