مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية.. ويقرر دعم المحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة قوات الدعم السريع وميليشياتها.. ويصف (حميدتي) بانه أحد قادة الجنجويد أثناء الإبادة الجماعية في دارفور

متابعات: السوداني

قام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيون والجمهوريون، بتعميم قرار والموافقة عليه، يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، مستشهدين بالعديد من التقارير، ومن المحتمل أن يصبح هذا قانون. وقرر مجلس الشيوخ دعم المحاكم الجنائية الدولية، واجراء تحقيقات لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وكشف المجلس أن قوات الدعم السريع قامت: “باعتقالات خارج نطاق القضاء، والتعذيب والضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي والجنساني، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والتهجير القسري”.

واعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي ما تقوم به قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات العرقية غير العربية، أعمال إبادة جماعية.

يذكر ان القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي قدمه، السيد ريش، نيابة عنه وعن السيد كاردين.

وجاء في القرار:

الاعتراف بما تقوم به قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في إقليم دارفور بالسودان ضد المجتمعات العرقية غير العربية باعتبارها أعمال إبادة جماعية.

حيث أن المادة الثانية من اتفاقية منع وعقوبة جريمة الإبادة الجماعية (في هذه الديباجة المشار إليها باسم “اتفاقية الإبادة الجماعية”)، المعتمدة في باريس في 9 ديسمبر 1948، تعرّف الإبادة الجماعية بأنها “أي من… في أعقاب الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكامل أو جزئياً، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، على هذا النحو:

(أ) قتل أفراد الجماعة.

(ب) التسبب في الأذى الجسدي أو العقلي الخطير لأعضاء المجموعة.

(هـ) الإضرار عمداً بظروف حياة الجماعة، لتحقيق تدميرها المادي بالكامل أو جزئيا.

(د) فرض التدابير الرامية إلى المنع الولادات داخل المجموعة؛ (هـ) نقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى”؛

في حين أن الإبادة الجماعية التي بدأت في عام 2003 في دارفور ارتكبتها حكومة السودان وميليشيا الجنجويد الوكيلة لها، والتي استهدفت صراحة المجتمعات العرقية الفور والزغاوة والمساليت من خلال القتل الجماعي والتهجير القسري وتدمير القرى والأراضي الأوروبية، والاغتصاب على نطاق واسع، وأدى القصف الجوي للمدنيين، ومنع المساعدات الإنسانية، إلى مقتل ما لا يقل عن 200 ألف مدني وتشريد مليوني شخص؛

في حين أعلن الكونجرس في 22 يوليو 2004 مع إقرار قرار مجلس الشيوخ المتزامن رقم 133 (الكونغرس رقم 108) وقرار مجلس النواب المتزامن رقم 467 (الكونغرس رقم 108) أن الفظائع التي تحدث في دارفور كانت إبادة جماعية، وكانت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش أعلنت الإبادة الجماعية في دارفور في 9 سبتمبر 2004؛ حيث أنه في عام 2013، قامت حكومة السودان، تحت إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادة القوات المسلحة السودانية، بتشكيل قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية رسمية. تتألف في المقام الأول من ميليشيا الجنجويد.

في حين أن محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي)، أحد قادة ميليشيا الجنجويد أثناء الإبادة الجماعية في دارفور التي بدأت في عام 2003، شغل منصب رئيس قوات الدعم السريع وأصبح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة من رئيس السودان عمر البشير عام 2019، ونائب رئيس المجلس السيادي لاحقا.

في حين أن الظروف الأساسية التي مكنت من حدوث الإبادة الجماعية في دارفور والتي بدأت في عام 2003 لم تتم معالجتها بالكامل على الإطلاق، أو تم حلها، ورفع الأفراد الذين خدموا في قيادة الأطراف المسؤولة عن هذه الإبادة الجماعية، بما في ذلك حميدتي والجنرال عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية، إلى أدوار قيادية في الحكومة الانتقالية في عام 2019، لم يؤدي إلا إلى زيادة خطر وقوع الفظائع، في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الإبادة الجماعية في دارفور.

في حين اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسرعان ما امتد إلى دارفور، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على أربع من خمس عواصم إقليمية في دارفور “نيالا والجنينة وزالنجي والضعين”.

ولما كانت التقارير، بما في ذلك تقييم 14 يوليو 2023، الصادر عن مرصد النزاع في السودان، والذي تموله الولايات المتحدة، تكشف أن تصرفات قوات الدعم السريع في دارفور، بما في ذلك محاصرة المدن، وتدمير القرى، وارتكاب عمليات الاعتقال خارج نطاق القضاء والقتل، والعنف الجنسي ضد الجماعات العرقية المساليت والفور والزغاوة، يعكس الفظائع التي ارتكبتها حكومة السودان وميليشيات الجنجويد بين عامي 2003 و2004.

وحيث إن شبكة CNN أصدرت في 16 أغسطس 2023 تقريراً استقصائياً عن الفظائع التي وقعت في 15 يونيو 2023 في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، واصفةً الفظائع بأنها “واحدة من أعنف الحوادث في السودان الذي مزقته الإبادة الجماعية”. “تاريخ المنطقة”، موضحاً كيف “طاردت قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية والميليشيات المتحالفة معها أشخاصاً غير عرب في أجزاء مختلفة من المدينة. مما أدى إلى إحياء قواعد الإبادة الجماعية”، حيث أفاد الناجون أن تعريف المساليت “كان بمثابة الحكم بالإعدام”.

وحيث أنه في 3 نوفمبر 2023، صرحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بما يلي:

نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باختطاف النساء والفتيات واحتجازهن في ظروف لا إنسانية ومهينة أشبه بالعبودية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور.

وحيث إن المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، أعربت، في 14 نوفمبر 2023، عن قلقها البالغ إزاء “الادعاءات الخطيرة حول عمليات القتل الجماعي” في أرداماتا، والتي “قد تشكل أعمال إبادة جماعية”، نقلاً عن تقارير تفيد بأن أعمال العنف أدت إلى مقتل أكثر من 800 شخص ونزوح 8000 سوداني إلى تشاد.

وحيث أنه، في 6 ديسمبر 2023، قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه منذ بدء القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، شهد السودان جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهيراً عرقياً في “أصداء مؤرقة لجرائم الحرب” والإبادة الجماعية التي بدأت منذ ما يقرب من 20 عاماً في دارفور، بما في ذلك المدنيين المساليت “الذي تم تعقبهم وتركهم ليموتوا في الشوارع، وإضرام النار في منازلهم، وقيل لهم إنه لا يوجد مكان لهم في السودان”؛

في حين أن 15 ديسمبر 2023، تحقيق خاص لرويترز، حيث قدم تفاصيل عن القتل المستهدف لرجال المساليت وأولادهم من قبل قوات الدعم السريع.

موظف في المفوضية السامية للأمم المتحدة، أوضح له اللاجئون أن “الهدف من عمليات القتل هو القضاء على مقاتلي المستقبل” – في اشارة إلى شعب المساليت.

في حين قتلت قوات الدعم السريع زعماء المساليت السياسيين والتقليديين في الجنينة بغرب دارفور، بما في ذلك خميس عبد الله أبكر، والي غرب دارفور، والفرشة محمد أرباب أحد زعماء سلطنة المساليت البارزين:

وحيث أن هناك أدلة مهمة على وجود أعمال منهجية وواسعة النطاق ضد المجتمعات العرقية غير العربية في دارفور، بما في ذلك شعب المساليت، والتي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها والتي تستوفي واحداً أو أكثر من المعايير المنصوص عليها في المادة الثانية من الإبادة الجماعية الاتفاقية، بما في ذلك:

(1) قتل أفراد من المجتمعات العرقية غير العربية في دارفور في عمليات قتل جماعي للمدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الشوارع وإطلاق النار على المدنيين الفارين عبر نهر وادي كاجا وإلى الحدود التشادية، وعمليات القتل المستهدف للرجال والصبية، وعمليات القتل المستهدف لزعماء المساليت، والدفن في مقابر جماعية.

(2) التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأفراد هذه المجتمعات، بما في ذلك من خلال الاعتقال خارج نطاق القضاء، والتعذيب والضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي والجنساني، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والتهجير القسري.

(3) وتعمد إلحاق الضرر بهذه المجتمعات بما يلي:

ظروف معيشية تهدف إلى إحداث تدمير مادي كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك إبادة القرى، والهجمات المستهدفة على الأسواق والمدارس، والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية والاتصالات، ونهب المنازل والمستشفيات، بالإضافة إلى الاعتداءات على مخيمات النازحين، وتدمير المرافق الإنسانية، وقتل عمال الإغاثة، وفرض القيود على المساعدات الإنسانية ووصولها.

زفي حين أن الأوصاف الموثوقة لهدف قوات الدعم السريع المتمثلة في القضاء على خط النسب للقبائل غير العربية في دارفور، وأقوال الناجين التي تفيد بأن تعريف المساليت هو حكم بالإعدام، والتقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع أوضحت أنه لا يوجد مكان في السودان للمساليت، على خلفية الإبادة الجماعية السابقة في دارفور، مما يدل على نية محددة من جانب قوات الدعم السريع لتدمير المساليت وغيرهم من الجماعات العرقية غير العربية في دارفور كلياً أو جزئياً:

الآن فليكن

* تقرر أن مجلس الشيوخ يدين الفظائع، بما في ذلك تلك التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد المساليت وغيرهم من الطوائف غير العربية – فظائع وكارثة إنسانية وانهيار بناء السودان.

* يدعو مجلس الشيوخ إلى الوقف الفوري للحرب وجميع أعمال العنف والفظائع في السودان.

ويحث حكومة الولايات المتحدة اتخاذ خطوات عاجلة للعمل مع المجتمع الدولي، من خلال المحافل المتعددة الأطراف، لإيجاد وسائل للحماية مدنياً، بما في ذلك عن طريق إنشاء مناطق آمنة، والممرات الإنسانية، وإنفاذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دارفور، ووساطة شاملة.

* وقف إطلاق النار ونزع سلاح الأطراف المتحاربة.

و تحديد الآليات على الفور والتي من خلالها يتم تمويل المجتمع المحلي والمنظمات التي تقدم حالياً المساعدات الإنسانية للشعب السوداني في المناطق المتضررة من الصراع حيث لا يمكن للشركاء الوصول إليهم، بما في ذلك إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية والمأوى إلى الأفراد المتأثرين بالحرب في السودان.

تقرير الفظائع في السودان:

* دعم المحاكم الجنائية الدولية

* تحقيقات نهائية لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

و

(5) يدعو فرقة العمل المعنية بمنع الأعمال الوحشية لإجراء مراجعة شاملة لجهودها الرامية إلى ذلك.