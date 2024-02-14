الأمم المتحدة: 5 ملايين سوداني يواجهون الجوع الخرطوم: السوداني

أخبار السودان
By admin

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث من أن ما يقرب من 5 ملايين شخص بالسودان يواجهون الجوع، محذّراً من أن الأمور ستتدهور مع استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأعلن جريفيث في تغريدة بمنصة إكس، عن تخصيص 15 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ لمواجهة أزمة الغذاء في السودان.
وكانت ليني كينزلى، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، قالت الشهر الماضي، إنّ السودان يواجه أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم.

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