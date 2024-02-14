وزير الخارجية: علاقات السودان مع إيران ليست مُوجّهة ضد أي دولة

بورتسودان: السوداني

طمأن وزير الخارجية السفير، علي الصادق، السفراء المعتمدين والمقيمين ببورتسودان بأن علاقات السودان مع إيران ليست مُوجّهة ضد أي دولة أو مجموعة دول ولا ضد نظام إقليمي أو دولي قائم في المنطقة، وأنها أمرٌ طبيعي وعادي في العلاقات بين الدول، واستئناف لتعاون سابق طويل في المجالات الاقتصادية ومجالات التنمية والاستثمار بين البلدين.

وزار علي الصادق، طهران مؤخراً، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني، اللقاء مع الرئيس الإيراني حسن رئيسي الذي قدم دعوة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأحاط الوزير اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، السفراء المعتمدين والمقيمين بها؛ على آخر التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية وجهود تسوية الأزمة التي يمر بها السودان سلمياً.

وأوضح الوزير، أن الاجتماع زوّد السفراء بالمعلومات، وقدم لهم شرحاً مفصلاً عن مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية في الخرطوم وأم درمان وبحري، مؤكداً أن الجيش السوداني يحرز تقدماً مُضطرداً كل يوم في تلك المدن ويُضيِّق الخناق على المليشيا.

وأكد الصادق أنه يتوقع أن يتم انتصار قريب يعيد الحياة للمواطنين الذين يدعمون الجيش وحكومتهم.