إطلاق قناة وادي النيل (مصر والسودان) في رمضان القادم

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

يستعد المنتج البرامجي السوداني “الفرزدق معتصم” مع شركائه لإطلاق قناة وادي النيل التلفزيونية، وهي قناة تحمل هوية “السودان ومصر”.

وقال الفرزدق لـ(السوداني): “القناة طبيعتها ترفيهية، اجتماعية من الطراز الأول، فيها برنامجان مصري وسوداني خالص، قررنا أننا نبدأ في شهر رمضان القادم، لأنه حالياً لا توجد في الساحة الإعلامية قنوات متخصصة تعكس قضايا المواطن وهمومه وتفاصيل المجتمع والشباب، فيها برنامجان مصري وسوداني”.

وأضاف: “الخارطة البرامجية ستكون متنوعة ما بين الطب والصحة والشباب والدين والترفيه”.

وأوضح الفرزدق أن مؤسسي القناة هم شخصه وضياء الدين عبد الرحمن وشاذلي الفنوب، ومجموعة من المستثمرين وأصحاب العمل الإعلامي.