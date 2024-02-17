العطا ووالي الخرطوم يتفقّدان تكايا الإطعام

الخرطوم: السوداني

تفقّد مساعد القائد العام للقوات المسلحة، عضو مجلس السيادة، الفريق ياسر العطا، يُرافقه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عدداً من التكايا النموذجية بمحلية كرري.

وشملت الزيارة تكية (مصطفى وسوهندا)، وتكية فكة ريق بإشراف الإعلامي عثمان الجندي.

وأكّـد والي الخرطوم، أهمية زيارة الفريق العطا، والتي تؤكد اهتمام قيادة القوات المسلحة ومجلس السيادة لأحوال المواطنين، وكذلك للوقوف على حجم المُعاناة التي يتكبّدها المواطن، وهي رسالة بأنّ القوات المسلحة وهي تقاتل لن تنسى الجوانب الإنسانية، وجوانب معاش المواطنين.

وقال الوالي إنّ أسرة مصطفى وسوهندا أصبحت واحدة من المبادرات المهمة التي بدأت قبل الحرب، وواصلت أثناء الحرب حتى وصل عدد المواطنين الذين يتلقون منها وجبات جاهزة لـ4 آلاف أسرة، بالإضافة إلى فطور الجمعة المُميّز، ووسط إقبالٍ ورضاءٍ تامٍ من المواطنين، كما شملت الزيارة تكية فكة ريق تحت رعاية الإعلامي عثمان الجندي. وأثنى الوالي على مبادرة الجندي، إذ أصبحت تقدم الوجبات للمواطنين والوافدين، وأضاف: هذه نماذج لمئات التكايا ونشكر المواطنين على التكافل وإقامة التكايا ونؤكد دعمنا لها.

من جهتها، أكّـدت سوهندا أنّ مبادرتها تتلقى دعماً من الخيِّرين، وتسعى للتنسيق مع السلطات النظامية لمزيد من الإحكام وتحديد الأولويات.

من جانبه، أعرب عثمان الجندي، عن كامل تقديره لوالي الخرطوم والقوات المسلحة، الذين سارعوا لدعم تكية فكة ريق وهي تتلمّس البدايات حتى صارت قبلة لمواطني الحتانة والوافدين إليها.