الفريق إبراهيم جابر يوجه والي الجزيرة بالتنسيق مع الإستخبارات العسكرية في ملف تسليح المقاومة الشعبية

إطلع عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري، إبراهيم جابر، اليوم على مجمل الأوضاع بولاية الجزيرة والجهود المبذولة لمرحلة مابعد الحرب.

وقال اعلام مجلس السيادة ان جابر أمن لدى لقائه بمكتبه في بورتسودان والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، على ضرورة الإهتمام بالمشاريع الزراعية خاصة مشروع الجزيرة وتوفير السلع الاساسية والخدمات الاجتماعية لإنسان الولاية.

ونوه عضو مجلس السيادة إلى أهمية التنسيق مع الإستخبارات العسكرية فيما يختص بتسليح المقاومة الشعبية مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به أبناء ولاية الجزيرة في دعم ومساندة القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع.

من جانبه أوضح والي ولاية الجزيرة فى تصريح صحفي أنه أطلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية والإنسانية وجهود تحقيق الإستقرار والتنمية بولاية الجزيرة لمرحلة مابعد الحرب.