اجتماعٌ مرتقب للجنة القنصلية المشتركة لمعالجة أوضاع السودانيين بمصر

متابعات: السوداني

كشف السفير عبد القادر عبد الله محمد قنصل السودان العام لمحافظات صعيد مصر، عن استعدادات تُجرى لعقد اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بين السودان ومصر لمناقشة عدد من القضايا المهمة بين البلدين في إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وعلى رأسها معالجة أوضاع السودانيين المتواجدين بمصر.

وقال القنصل في تصريح لسونا: نتوقع تحديد موعد الاجتماعات قريباً. وأكد متانة العلاقات الشعبية والرسمية بين شعبي وحكومتي البلدين، مثمناً دور محافظات الصعيد وحسن استضافتهم لأشقائهم السودانيين الذين وصلوا بعد اندلاع الحرب، وشكر حكومة وشعب مصر على تعاونهم ودعمهم للمواطنين السودانيين.

وكشف إن وزارة الصحة المصرية قد وجهت فرقها الطبية وعياداتها المتنقلة منذ الأسبوع الأول لدخول السودانيين في المعابر وهيّأت مستشفياتها في مدن الصعيد للقيام بما يلزم من مساعدات. وأعلن عن أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية ممثلة في استمرارية التجارة الحدودية بين البلدين، مبيناً أن هناك اجتماعات تخص قضايا الحدود والعملية التجارية ستتم إبان أعمال اللجنة القنصلية المشتركة بين السودان ومصر.