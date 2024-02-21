عقار يتوجّه إلى يوغندا

بورتسودان: السوداني

توجّه نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار صباح اليوم إلى يوغندا، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وتأتي الزيارة ضمن جولة يزور خلالها عدة دول أفريقية.

وسيجري نائب رئيس المجلس خلال الزيارة، لقاءً مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان، وتتناول الزيارة أيضاً مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان ويوغندا.

وسيلتقي نائب رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة، البعثات الدبلوماسية الأوروبية والأفريفية.

ويرافق نائب رئيس المجلس وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض علي محمد.