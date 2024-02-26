اليونسيف: 4 ملايين طفل في السودان يُعانون سُـوء التغذية

الخرطوم: السوداني

قالت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، ماري إيقاليتون بالسودان في تصريحات صحفية، إنّ نحو 4 ملايين طفل في السودان يُعانون سُـوء التغذية، بينهم 750 ألفاً يُعانون سُـوء التغذية الحاد.

وكانت اليونسيف قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنّ 14 مليون طفل سوداني بحاجة إلى دعم إنساني عاجل.

من جهتها، أعربت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود لشؤون الطوارئ في السودان، كلير نيكوليه، عن استيائها من ظروف النازحين في السودان، وقالت في بيان: “نقدّر أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في المخيم، مما يعني أن نحو 13 طفلاَ يفقدون حياتهم كل يوم”.

وأوضحت أنّ الأطفال الذين يُعانون سُـوء التغذية الحاد، يمكن أن يموتوا خلال 3 إلى 6 أسابيع إذا لم يتلقوا العلاج، مشيرةً إلى أنّ ما يقرب من ربع الأطفال الذين فُحصوا يُعانون سُـوء التغذية الحاد، وأنّ حوالي 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين يُعانون سُـوء التغذية.